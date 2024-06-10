 

Трансляцию k-pop южнокорейскими пограничниками признали военным преступлением

10.06.2024, 19:33, Разное
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Действия южнокорейских пограничников, которые транслируют через громкоговорители звуки в жанре k-pop на территорию КНДР, признаны военным преступлением – об этом заявили в специальной комиссии ООН по корейскому кризису. Трансляция началась в качестве ответа на воздушные шары с мусором, которые северокорейские власти отправляют на территорию соседней страны.

Международные эксперты отметили, что сами южнокорейские пограничники ходят в специальных звукоизолирующих наушниках, поскольку «очевидно осознают чудовищный вред для психики, который несёт их так называемая музыка».

«Признавая факт отправки в Республику Корея массы воздушных шаров с отходами со стороны властей КНДР и осуждая эти действия, мы тем не менее считаем ответ Республики Корея непропорциональным, жестоким и губительным», – говорится в коммюнике комиссии ООН.

По мнению специалистов, при наихудшем развитии событий КНДР может ответить на трансляцию k-pop очередной ядерной эскалацией, и эти действия будет «чрезвычайно трудно осудить». В ООН призвали Южную Корею немедленно остановиться и отвечать на угрозы «пропорционально и сдержанно».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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