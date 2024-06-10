Роспотребнадзор признал бургеры и картофель фри диетическими продуктами

В рамках политики по превращению сети ресторанов «Вкусно – и точка» во флагман здорового питания Роспотребнадзор занялся пересмотром диетологических рекомендаций, ежегодно публикуемых на сайте ведомства.

В новой редакции бургеры, картофель фри и сахаросодержащие газированные напитки перейдут в категорию диетических блюд.

Как рассказал наш источник в Роспотребнадзоре, ведомство вело долгие и тяжёлые переговоры с руководством сети ресторанов, пытаясь убедить их убрать из меню все потенциально вредные продукты: гамбургеры, горячие закуски и сладкие напитки.

В компании возражали, объясняя это тем, что тогда в меню останется только упаковка, и рестораны перестанут пользоваться всяким спросом. Там даже пригрозили закрыться и уйти из России, чтобы вести бизнес в Европе и США. В качестве компромиссного варианта Роспотребнадзор согласился признать некоторые позиции в меню ресторана диетическими и полезными для здоровья.

– Если меню не попадает под регламенты, менять надо либо меню, либо регламенты, – рассуждает источник в ведомстве. – В этим случае менять меню – не вариант. Потребитель уже прикипел душой ко всем этим наггетсам и прочим хрустящим вредностям. Тогда будем менять диетологические рекомендации. Конечно, было бы проще, если бы Минздрав признал ожирение и сахарный диабет разновидностью нормы, но в текущих реалиях нам приходится выискивать в законах лазейки и пользоваться ими. Так или иначе, к концу 2024 года в меню этой сети будут только полезные и диетические продукты.

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