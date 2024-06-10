 

Специалисты «Роснефти» заняли первое место в молодежной лиге чемпионата CASE-IN

10.06.2024, 16:15, Разное
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В молодежной лиге чемпионата CASE-IN, специалисты из Роснефти демонстрируют выдающиеся результаты. Команда компании “Славнефть-Красноярскнефтегаз” заняла первое место среди молодых специалистов стран СНГ.

Чемпионат, посвященный бережливому производству, привлек команды из шести стран. В финале, молодые нефтяники из Роснефти представили инновационное решение – цифровую интегрированную модель производства. Эта модель, основанная на отечественных программных комплексах, позволит в режиме реального времени анализировать данные о работе скважин, оптимизировать работу оборудования и прогнозировать уровень добычи нефти с высокой точностью. Оценивается, что это приведет к приросту уровня добычи нефти и экономическому эффекту в размере 4 млрд рублей.

В другом направлении, команда молодых специалистов научного института Роснефти в Красноярске стала финалистом студенческой лиги по направлению “Нефтехимия”. Их проект объединяет разработку альтернативной технологии производства сэвилена, проекты сырьевого обеспечения и улучшение систем цифровизации на предприятии.

Роснефть активно инвестирует в развитие научно-технического потенциала и работу с молодыми специалистами. Организация научно-технических конференций для молодых специалистов стимулирует инновационную деятельность и позволяет внедрять лучшие проекты в производство.


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