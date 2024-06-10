 

Только литературный русский: Минкульт запретил героям фильмов и сериалов «ботать по фене»

10.06.2024, 15:33, Разное
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Герои отечественных фильмов и сериалов больше не будут использовать уголовный жаргон – Минкульт выдвинул новые требования для выдачи прокатных удостоверений, согласно которым киноперсонажи должны говорить только на литературном русском языке.

Исключения всё ещё возможны – ради художественного эффекта герои могут говорить просторечно, но с рядом условий. Во-первых, такие диалоги должны занимать «малую часть» хронометража (конкретная доля не указана). Во-вторых, это допустимо только для отрицательных или второплановых героев, но никак не для протагонистов. В-третьих, введён категорический запрет на уголовный жаргон, нецензурную лексику и узкоспециализированный сленг, непонятный широкому зрителю.

Для наглядности в методических рекомендациях приведены примеры.

Нельзя: «Вася, бабка отъедет сейчас. Не тупи, заводи её быстрее».Можно: «Василий Петрович, существует чрезвычайный риск для жизни пожилой пациентки. Пожалуйста, немедленно проведите дефибрилляцию, ведь на счету каждая секунда».

Нельзя: «Шухер, менты! Драпаем, пока не приняли!»Можно: «Тревога, сотрудники правоохранительных органов! Нам следует немедленно бежать, чтобы не дать им осуществить задержание».

Нельзя: «Харе рисоваться, фрайер, ты на дело пойдёшь или зассал?»Можно: «Довольно чванства, щёголь. Бьюсь об заклад, что вам не хватит духу преступить закон».

Требования не распространяются на фильмы и сериалы, снятые и вышедшие в прокат до текущего момента, однако для их повторного показа (в том числе при предоставлении доступа в сети «Интернет») потребуется переозвучивание с учётом новых правил.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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