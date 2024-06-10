Мнение «аналитика»: О достижениях образования… ЕГЭ идёт на свалку?
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Фото © ТАСС
А #новость и правда зачётная…Он
Похоже, вслед за внедрённой когда-то и решительно отменённой в новые времена двухступенчатой системой высшего образования, бакалавриат + магистратура, может быть выброшена и вызывающая скандалы да споры практика сдачи школьниками Единого госэкзамена в формате проставления «галочек».
Об этом… поневоле задумаешься, глядя на свежее фото из Казани.
Где всё ещё запрещённые в России талибы посетили форум министров образования. Он пройдёт 10 и 11 июня на площадке технопарка «IT-парк им. Башира Рамеева». Сообщается, что его участники обсудят вопросы развития дошкольного и среднего образования, особенности профориентационной работы со школьниками, проекты в сфере применения искусственного интеллекта в образовании, задачи международного сотрудничества и другие темы.
Чему тут талибы смогут научиться у России?
И чему они Россию в итоге научат?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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