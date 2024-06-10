 

Зигмунд Джадж превращает iPad Pro в портативную Apple TV

10.06.2024, 15:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зигмунд Джадж, соавтор MacStories и ведущий Magic Rays of Light Podcast, провел эксперимент, в рамках которого превратил iPad Pro в портативную версию Apple TV. Этот опыт он подробно описал в новой статье.

Для модификации он использовал Apple TV 4K третьего поколения вместе с USB-C Modkit for AppleTV (2022), позволяющим заменить порт питания на USB-C. Таким образом, Apple TV стал приемником входного сигнала.

Джадж подключил концентратор на базе USB-C к порту 11-дюймового iPad Pro, разветвив один порт на несколько. Таким образом, планшет питал приставку. Порт HDMI Apple TV был подключен к разветвителю HDMI, который обеспечивал защиту цифрового контента, а затем – к карте видеозахвата Elgato 4K X.

Вся эта конструкция незаметно подключается к Magic Keyboard. Теперь планшет выводит весь интерфейс Apple TV и работает как полноценная ТВ-приставка с экраном. Благодаря этому изобретению пользователи могут переносить свой домашний кинотеатр куда угодно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Только литературный русский: Минкульт запретил героям фильмов и сериалов «ботать по фене»

10.06 / Мнение «аналитика»: О достижениях образования… ЕГЭ идёт на свалку?

10.06 / IGN: Фил Спенсер не стал опровергать разработку портативного Xbox

10.06 / GizmoChina: смартфон HMD Skyline получит дизайн в стиле Nokia Lumia 920

10.06 / Американский блогер арестован за стрельбу фейерверками по Lamborghini

10.06 / «Ты тут работать больше не будешь» – Карл III отчитал таксистов возле стадиона в Глазго

10.06 / Мнение: Сообщество «Сингулярность» – вечная молодость, сверхразум и виртуальная реальность полного погружения

10.06 / Мнение «аналитика»: О главном провале Зеленского… Без России не выходит?

10.06 / В Иваново откроют многофункциональный центр по выдаче невест

10.06 / Эксперты Роспотребнадзора рекомендовали в июне есть персики и абрикосы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика