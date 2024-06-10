Зигмунд Джадж превращает iPad Pro в портативную Apple TV

Зигмунд Джадж, соавтор MacStories и ведущий Magic Rays of Light Podcast, провел эксперимент, в рамках которого превратил iPad Pro в портативную версию Apple TV. Этот опыт он подробно описал в новой статье.

Для модификации он использовал Apple TV 4K третьего поколения вместе с USB-C Modkit for AppleTV (2022), позволяющим заменить порт питания на USB-C. Таким образом, Apple TV стал приемником входного сигнала.

Джадж подключил концентратор на базе USB-C к порту 11-дюймового iPad Pro, разветвив один порт на несколько. Таким образом, планшет питал приставку. Порт HDMI Apple TV был подключен к разветвителю HDMI, который обеспечивал защиту цифрового контента, а затем – к карте видеозахвата Elgato 4K X.

Вся эта конструкция незаметно подключается к Magic Keyboard. Теперь планшет выводит весь интерфейс Apple TV и работает как полноценная ТВ-приставка с экраном. Благодаря этому изобретению пользователи могут переносить свой домашний кинотеатр куда угодно.