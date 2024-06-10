 

«Ты тут работать больше не будешь» – Карл III отчитал таксистов возле стадиона в Глазго

10.06.2024, 13:33, Разное
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В англоязычном сегменте интернета распространяется видео, на котором человек, похожий на короля Великобритании Карла III, спорит с группой таксистов, преградивших путь королевскому кортежу возле стадиона в Глазго.

Монарха возмутило то, как извозчики припарковали свои автомобили, а также традиционные шотландские килты, в которые они были одеты.

В двухминутном ролике предполагаемый король требует от двоих таксистов, очевидно шотландцев, убрать свои машины с того места, где они были припаркованы. Один из таксистов пытался возражать государю, за что был сурово им отчитан. Карл III напомнил, что именно он – суверен и владетель земли, на которой расположен город Глазго, а затем отдал приказ одному из своих помощников (по всей видимости, это был лорд-канцлер Шотландии) позаботиться о том, чтобы этого человека больше не подпускали к стадиону.

В сети уже появились теории заговора о постановочном характере видео: якобы королевские гвардейцы, сопровождавшие Карла III, не должны были допускать перепалки монарха с простолюдинами. Сторонники этих теорий считают, что инцидент организован пиар-службой Букингемского дворца для укрепления образа короля как «крутого парня».

– Тебя как зовут? Меня зовут Карл Третий, милостью Божьей, король Соединённого королевства Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, – говорит монарх на видео. – Я – владетель и повелитель этого города. Ты если ещё раз рот откроешь, я тебя в Тауэрре сгною. Джеймс (обращается к кому-то за кадром – прим. ред.), проследите, чтобы его больше сюда не пускали. И вот этого, в юбке. Что за стыд и позор – мужчина в юбке? Я бы в твоё такси никогда не сел.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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