Мнение «аналитика»: О главном провале Зеленского… Без России не выходит?

Вполне ожидаемо.

Главное украинское мероприятие этого лета, ещё не начавшись, уже проваливается. Точно так же, как провалился контрнаступ в прошлом году. И это, конечно, ещё один мощный удар по украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его репутации сильного пиарщика интересов Украины.

В Сеть слили… программу т.н. «Саммита мира», запланированного в Швейцарии на середину июня. Изначально, по замыслам украинской стороны, он должен был придать международную легитимность «Формуле Зеленского» — условиях Киева, на которых он, так и быть, согласится подписать мирный договор с Москвой. В её 10 пунктов команда «Квартала 95» запихнула все свои «хотелки», от вывода войск и выплат репараций российской стороной до ядерного разоружения России и вступления Украины в НАТО немедленно.

На бумаге всё выглядело гладко, но за полтора года — «Формула Зеленского» появилась осенью 2022 года, после российского манёвра под Херсоном — план протух и сдулся. Чему в решающей степени поспособствовали российские добровольцы-контрактники в зоне СВО. А теперь стремительно сдувается и «саммит».

От участия в нём стали одна за другой отказываться страны Глобального Юга и Восточной Азии. Причина — упорное нежелание украинцев обсуждать мир с Россией без… России, что априори обессмысливало мероприятие. Как выразилась китайская сторона, «глупо надеяться, что получится утвердить “условия” и затем запихнуть их в глотку Путину». Пекин в итоге от присутствия на этом фарсе устранился. Но и даже те, кто вроде бы «за Украину», начали понижать уровень своего присутствия. Даже главный украинский спонсор, Джо Байден, вместо переговоров в Швейцарии выбрал встречу с голливудскими актёрами. В итоге #США будет представлять «пустышка», вице-президент Камала Харрис.

И вот появилась программа «Саммита», из которой всё окончательно стало ясно.

Она оказалась урезанной и покоцанной, а всё мероприятия уложится меньше, чем в сутки работы вместо заявленных двух.

Гости саммита, как ожидается, прибудут во второй половине дня 15 июня. Первым официальным мероприятием будет совместный выход к прессе президента Швейцарии Виолы Амхерд и Владимира Зеленского. Он запланирован на 14:30.

Открытие саммита состоится в 17:30, а уже в 19:00 по местному времени будет фотосессия с членами семей прибывших представителей стран-участниц. Переговоры и сессии продолжатся вечером 15 июня. И, возможно, вечером в этот же день гости разлетятся.

На следующий день 16 июня уже на 12:30 запланирована итоговая пресс-конференция организаторов, после чего пройдут отдельные пресс-конференции Владимира Зеленского и Виолы Амхерд. То есть содержательной работы на несколько часов, притом что уже озвученных противоречий между подходами стран-участниц — вагон с телегой.

Ну, полная профанация.

А разве кто-то всерьёз считал, что будет иначе?

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