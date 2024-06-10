Der Spiegel – Германия планирует создать резерв в 60 тыс. человек для усиления армии в случае войны

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В связи с острой нехваткой личного состава бундесвер планирует существенно увеличить резерв армии на случай вооружённого конфликта, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Сейчас в Германии насчитывается около 44 тыс. резервистов. Цель состоит в том, чтобы увеличить их число до 60 тыс. и обучить их для выполнения определённых задач, чтобы эти силы при необходимости могли достойно поддержать действующие войска.



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Бундесвер испытывает острую нехватку личного состава, поэтому Министерство обороны планирует значительно увеличить резерв армии, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Цель состоит в том, чтобы в будущем иметь до 60 тыс. мужчин и женщин в качестве резервистов в так называемом основном призыве, которые должны быть готовы для выполнения определённых задач в этом статусе. Сейчас в Германии насчитывается около 44 тыс. резервистов.

Как и во времена холодной войны, резервисты должны быть обучены и оснащены таким образом, чтобы они могли усилить или заменить действующие войска в бою, заявил генерал-лейтенант Андреас Хоппе, заместитель генерального инспектора и комиссар по делам резервистов. «Я убеждён, что мы должны полностью адаптировать резерв к современным вызовам политики безопасности», — подчеркнул Хоппе.

Сейчас бундесвере насчитывается 181,4 тыс. человек, и тенденция к снижению сохраняется. Целевой показатель составляет 203 тыс. солдат к 2031 году, но конфиденциальные документы Министерства обороны показывают, что текущее планирование НАТО предусматривает целевой показатель «в целом более 272 тыс.» солдат.

На следующей неделе министр обороны Борис Писториус представит комитету по обороне Бундестага свои планы по новой модели военной службы, которые больше не будут предусматривать возвращение к обязательной военной службе. Министерство также изучает, насколько велико число людей, которые могут быть призваны и пригодны к службе («непризванные резервисты») в случае обороны. Речь идёт о гражданах, которые служили в бундесвере, но не подвергаются призыву. Эта группа велика, но сокращается с тех пор, как в 2011 году обязательная военная служба была приостановлена.

«Существуют разные цифры. Мы предполагаем, что есть около 800 тыс. человек, которые ещё могут быть призваны на военную службу. В принципе, сюда входят все те, кто когда-то служил в бундесвере, вышел в отставку и находится в пределах возрастных ограничений, включая призывников последних лет», — пояснил Хоппе.