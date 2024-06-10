 

Рупор кремлевской пропаганды: Собачьи санкции

10.06.2024, 3:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жесточайшие эстонские санкции.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Мнение «аналитика»: О стратегическом поражении русофобов… Путин таки побеждает?

09.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Реклама “Царя-Мангала”

09.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Ахмадинежада не будет

09.06 / Мнение: Нагрузка на современных родителей, борьба с маленькими квартирами и реестр должников по алиментам

09.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Флаг России в микрорайоне Канал

09.06 / Джинсовые юбки лета: основные тенденции и самые актуальные модели

09.06 / Мнение: Киберпреступления вместо убийств, нехватка миллиона айтишников и тренды в соцсетях

09.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Война воздушных шаров

09.06 / Мнение: Смартфон на лопате

09.06 / Минсоцзащиты предлагает определять совершеннолетних сирот в квартиры одиноких пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика