 

Французский политик Земмур – нельзя забывать, что именно РФ сокрушила армию вермахта

09.06.2024, 19:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия должна занимать почётное место среди союзников по борьбе с нацистской Германией, потому что именно она нанесла решающий удар по её военной машине, напомнил в интервью Europe 1 бывший кандидат в президенты Франции и глава ультраправой партии «Реконкиста» Эрик Земмур. Он подчеркнул, что США тянули с открытием второго фронта, несмотря на обещание вмешаться в случае нового нападения Германии и просьбы о помощи со стороны Франции.

РОМЕН ДЕЗАРБР, ведущий Europe 1: На церемонию по случаю 80-летия высадки (союзников в Нормандии. — ИноТВ) во Францию приехал Владимир Зеленский, который сегодня выступал перед Национальным собранием Франции. Россию никто не представляет, хотя она участвовала в борьбе с нацизмом очевидно, на другом фронте. Вы сожалеете об отсутствии России?

ЭРИК ЗЕММУР, глава партии «Реконкиста»: Слушайте, мне кажется, Россию приглашали 10 лет назад, а потом перестали, потому что, как вы сказали, она сражалась на другом фронте. Всё зависит от того, чему мы отдаём предпочтение: почтить память солдат, которые освободили Францию, и тогда РФ не нужна, или пригласить всех союзников по борьбе с нацистской Германией, и тогда РФ должна занимать почётное место, потому что именно она сокрушила германскую военную машину, которая в то время была лучшей армией в мире. Нельзя никогда забывать, что именно РФ сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю западную Европу.

Вот, я думаю, что это разные вещи. Конечно, необходимо воздать должное американским солдатам, которые погибли ради нас и нашего освобождения. Однако нужно всё же помнить, что американцы, как бы так сказать, навёрстывали упущенное из-за того, что не сдержали своё обещание, данное 1918 году, обещание вновь помочь, если на нас нападёт Германия. К сожалению, в 1940 году, несмотря на просьбы о помощи со стороны Франции, они её не оказали.

Дата выхода в эфир 07 июня 2024 года. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / НАТО отказывается от создания пятилетнего фонда помощи Киеву из-за противодействия членов альянса

09.06 / «Позорит жертву наших солдат» — конспиролог Кеннеди раскритиковал Байдена за сравнение украинского конфликта со Второй мировой

09.06 / Американский историк – изоляционист Трамп, похоже, благоволит Путину

09.06 / США продолжают отставать от Китая и России в гиперзвуковой гонке

09.06 / В Берлине Зеленскому будет трудно заставить Шольца пойти на ещё большие уступки

09.06 / Французский геополитолог – украинский кризис выгоден США — он сильнее порабощает Европу

09.06 / «И это лидер свободного мира!» — американцы седеют, глядя на то, как позорится Байден

09.06 / Американский профессор – будь я украинцем — возненавидел бы Зеленского

09.06 / Байден блокирует вступление Украины в НАТО, опасаясь за своё переизбрание

09.06 / Макрон завершает создание коалиции по отправке инструкторов на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика