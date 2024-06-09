Мнение «аналитика»: О задаче на логику… Хуже, чем женская?

Логика бывает формальной, диалектической и математической; всё остальное — женская. ©

А теперь — обещанная сложная логическая задача.

Дано .

Франция, которой в настоящее время руководит брутальный мужчина Эмманюель Макрон — он даже боксом занимается в свободное время, если что — приняла решение помочь Украине «Миражами». Объявлено, что истребители Dassault Mirage 2000-5F из состава французских ВКС будут переданы для нужд ВСУ, и обучение украинских пилотов начнётся немедленно.

При этом…

Франция как исправный член Североатлантического Альянса поддерживает нарратив о том, что если не помочь украинцам «остановить Путина» сегодня, то уже послезавтра он двинет полки на Запад. И #армия, которая неделями штурмует Волчанск и месяцами — Часов Яр, пойдёт победным маршем на Варшаву, Берлин и Париж. То есть риск прямого военного столкновения #России с #НАТО французы (и не только они) расценивают, как высокий.

И хотя неизвестно, сколько всего самолётов могут отдать украинцам французские военные, эксперты сходятся на том, что речь может идти минимум об одной, а то и о двух эскадрильях. То есть, о 12-24 самолётах. Или даже о 26-ти. И это весь авиапарк истребителей данного типа во французских ВКС.

Притом что замена их новыми Dassault Rafale F4 планировалась на 2028-2030 годы, досрочный вывод из эксплуатации такого количества машин «создаст весьма серьёзную брешь в истребительных возможностях французской авиации». Вместе с тем даже две эскадрильи «Миражей» 1980-х годов постройки не изменят кардинально ситуацию в небе над Украиной и тем более не станут Gamechanger‘ом. Максимум, они частично компенсируют предыдущие потери украинских ВВС, но неизвестно, как надолго.

В сухом остатке :

1. Франция заявляет о высокой вероятности прямого военного столкновения России с НАТО уже вскоре.

2. При этом она… ослабляет свои ВКС, хотя истребительная авиация играет сейчас важную роль на поле боя.

3. А достигнутое тем самым потенциальное усиление ВВС Украины не позволит ей нанести «стратегическое поражение» России и, соответственно, риск будущего конфликта не снижает.

Вопрос :

Вы здесь логику видите?

Ну кто «в преддверии неизбежной войны» будет не наращивать, а снижать свой военный потенциал?

Или всё дело в том, что именно воевать с Россией #НАТО не планирует, рассчитывая на превентивный ядерный удар?

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