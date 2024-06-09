В Gadget Bridge назвали Samsung Galaxy S24 лучшим смартфоном с ИИ-функциями

С каждым годом интерес к смартфонам с искусственным интеллектом (ИИ) только увеличивается, и определить лидеров в этой области становится все сложнее. Однако издание Gadget Bridge представило рейтинг лучших устройств с ИИ-функциями для упрощения этой задачи.

На вершине списка оказалась серия Samsung Galaxy S24 благодаря широкому спектру ИИ-функций, включая перевод разговоров в реальном времени, создание кратких изложений голосовых заметок и редактирование фотографий и видео. Бесплатные опции Galaxy AI будут доступны только до конца 2025 года, после чего Samsung планирует ввести модель подписки на свои ИИ-услуги.

Также в рейтинге отмечены телефоны Google Pixel 8 за функции перевода аудио в текст в реальном времени. Функция Circle to Search, которая дебютировала в серии Galaxy S24, теперь доступна и на смартфонах Pixel 8.

Среди других устройств в рейтинге значатся смартфоны Xiaomi 14, OnePlus 12 и Vivo X Fold3 Pro. Xiaomi 14 Ultra выделяется встроенным генератором изображений, в то время как OnePlus 12 получил ИИ-опцию для редактирования фотографий. Vivo X Fold3 Pro интегрирован с искусственным интеллектом Google Gemini AI и обладает функцией AI Note Assist, которая обобщает текстовые заметки и представляет их в виде маркированных пунктов.

Этот рейтинг дополняет информацию о самых продаваемых смартфонах в Европе, предоставляя полезную оценку лидеров в сегменте смартфонов с ИИ-функциями.