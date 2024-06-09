 

Hill – «позорит жертву наших солдат» — Кеннеди раскритиковал Байдена за сравнение украинского конфликта со Второй мировой

09.06.2024, 13:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший подверг критике выступление Байдена во Франции за сравнение украинского конфликта со Второй мировой войной, пишет The Hill. Он также отметил, что американскому лидеру не следует беспечно бряцать оружием в нынешнем противостоянии с ядерной державой.


AP

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обрушился с критикой на главу Белого дома Джо Байдена после того, как тот упомянул украинский конфликт в своей речи по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, пишет The Hill.

В своей речи в пятницу Байден задал несколько гипотетических вопросов, в которых дал понять, что американские солдаты, принимавшие участие в той операции, захотели бы, чтобы США выступили против РФ в Европе в нынешнем конфликте.

Кеннеди, который активно критиковал предоставление Вашингтоном дополнительной помощи Украине, написал в соцсети X (бывший Twitter) следующее: «Как отметил Джеффри Сакс в своём недавнем интервью Такеру, Соединённые Штаты и НАТО «30 лет занимались провокациями, в которых мы не могли принять мир в качестве ответа. Ситуация на Украине сегодня не такая, как во время Второй мировой войны».

Он добавил, что президенту США не следует беспечно бряцать оружием перед ядерной державой.

«Это ставит под угрозу мир, наносит ущерб нашему моральному и интеллектуальному положению и позорит жертву наших солдат. Мир идёт рука об руку с правдой», — отметил Кеннеди.

Он также назвал себя единственным кандидатом в нынешней президентской гонке, который отдаёт приоритет мирному решению.


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