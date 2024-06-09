Американский историк – изоляционист Трамп, похоже, благоволит Путину

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Дональд Трамп, будучи сторонником изоляционизма, стал единственным президентом США, не поддержавшим ключевой принцип американской внешней политики о первостепенной роли НАТО, заявил в интервью MSNBC американский историк Дуглас Бринкли. Кроме того, по его словам, если судить по заявлениям Трампа об Украине и альянсе, то, похоже, экс-президент благоволит Путину.

ДУГЛАС БРИНКЛИ, американский историк: Весь конструктивный блок внешней политики США от Гарри Трумэна до Джо Байдена стоит на принципе «НАТО превыше всего»: нужно сосредоточить всё внимание на НАТО и поддерживать Североатлантический альянс сплочённым и сильным. Лишь Дональд Трамп стал исключением, поскольку он сторонник изоляционизма.

В 1930-х у нас было много изоляционистов, которые хотели, чтобы Америка возвела стену вокруг США и не шла на контакт, не помогала странам, оказавшимся в нужде. Байден — по-моему, правильно — повысил ставки, заявив, что мы будем поддерживать Украину, что бы ни случилось.

Половина Республиканской партии согласны в этом с Байденом. Так что это станет важной темой нынешней предвыборной кампании. И будет любопытно посмотреть, как Трамп будет говорить об Украине, поскольку я был поражён, когда он отказался от поддержки Зеленского и нашего демократического союзника в лице Украины.

И он, похоже, благоволит Путину. Трамп заявил: можешь делать всё что угодно со странами НАТО, если они не платят по счетам. Он выступал с такими вот неприятными заявлениями.

Но НАТО — это Соединённые Штаты. Это то, как мы не даём угаснуть демократии как в нашей стране, так и по всему миру.

Дата публикации 07 июня 2024 года.