 

Американский историк – изоляционист Трамп, похоже, благоволит Путину

09.06.2024, 13:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Дональд Трамп, будучи сторонником изоляционизма, стал единственным президентом США, не поддержавшим ключевой принцип американской внешней политики о первостепенной роли НАТО, заявил в интервью MSNBC американский историк Дуглас Бринкли. Кроме того, по его словам, если судить по заявлениям Трампа об Украине и альянсе, то, похоже, экс-президент благоволит Путину.

ДУГЛАС БРИНКЛИ, американский историк: Весь конструктивный блок внешней политики США от Гарри Трумэна до Джо Байдена стоит на принципе «НАТО превыше всего»: нужно сосредоточить всё внимание на НАТО и поддерживать Североатлантический альянс сплочённым и сильным. Лишь Дональд Трамп стал исключением, поскольку он сторонник изоляционизма.

В 1930-х у нас было много изоляционистов, которые хотели, чтобы Америка возвела стену вокруг США и не шла на контакт, не помогала странам, оказавшимся в нужде. Байден — по-моему, правильно — повысил ставки, заявив, что мы будем поддерживать Украину, что бы ни случилось.

Половина Республиканской партии согласны в этом с Байденом. Так что это станет важной темой нынешней предвыборной кампании. И будет любопытно посмотреть, как Трамп будет говорить об Украине, поскольку я был поражён, когда он отказался от поддержки Зеленского и нашего демократического союзника в лице Украины.

И он, похоже, благоволит Путину. Трамп заявил: можешь делать всё что угодно со странами НАТО, если они не платят по счетам. Он выступал с такими вот неприятными заявлениями.

Но НАТО — это Соединённые Штаты. Это то, как мы не даём угаснуть демократии как в нашей стране, так и по всему миру.

Дата публикации 07 июня 2024 года.


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