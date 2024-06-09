 

Игорь Додон против признания победы Санду на президентских выборах

09.06.2024, 13:18, Разное
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Бывший президент Молдавии и лидер партии социалистов Игорь Додон призвал не признавать результаты президентских выборов осенью, если на них одержит победу действующая глава государства Майя Санду. Об этом пишет РИА Новости. По мнению Додона, подавляющее большинство граждан Молдавии внутри страны подобные результаты выборов не признает, но их признает Запад.

Кроме того, он уверен, что на парламентских выборах победу одержит оппозиция, а у Санду и партии власти нет никаких шансов. Ранее Додон критиковал действия властей в отношении Гагаузии, назвав закрытие суда там “очень опасным”.

Напомним, президент Санду выступает за вступление Молдавии в Европейский союз. В этом её поддерживают и власти страны.


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