SZ – в Берлине Зеленскому будет трудно заставить Шольца пойти на ещё большие уступки

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Владимир Зеленский впервые вживую выступит перед бундестагом с речью, которая будет использована для давления на канцлера Олафа Шольца. Süddeutsche Zeitung отмечает, что оба политика уже хорошо знают друг друга, и сомнительно, что Шольц переступит через себя и всё же даст Украине давно ожидаемые крылатые ракеты Taurus. По мнению издания, Зеленский это тоже понимает и сконцентрируется на попытках заполучить российские замороженные средства.



AP

В Берлине готовятся к приёму «главы украинской делегации». Речь идёт о Владимире Зеленском, хотя в официальных документах это и не указывается, потому что «визиты Зеленского по-прежнему проходят с соблюдением огромных мер безопасности и официально о них не объявляется», — пишет Süddeutsche Zeitung. Ожидается, что украинский лидер впервые вживую выступит перед бундестагом, а также примет участие в конференции по восстановлению Украины.

«Учитывая более чем сложную ситуацию на фронте, Зеленский, вероятно, будет стремиться убедить Шольца оказать ещё большую поддержку». Но задача это совсем не лёгкая. «Канцлер теперь знает украинца гораздо лучше, чем два года назад, у них обоих теперь сложные отношения, в которых они оба точно знают, как обращаться друг с другом».

Издание пишет, что канцлер показал, что готов «переступать красные линии» только совместно с французским и американским президентами. Поэтому по Taurus «канцлер до сих пор практически исключил возможность того, что он всё же сможет заставить себя поставить крылатые ракеты», хотя Украине и очень хотелось бы иметь ракеты с дальностью полёта в 500 км.

«Вряд ли Владимир Зеленский с этим смирился», но немецкая газета предполагает, что глава Украины обойдётся без прямого давления, так как оно «скорее оказалось контрпродуктивным», и вместо этого будет пытаться очаровать немецкого канцлера заявлениями о благодарности за помощь, тем более что цель визита — конференция по восстановлению Украины.

Но даже в вопросе невоенной помощи между Германией и Украиной копятся недопонимания. Светлана Романко, основательница Razom We Stand — фонда, занимающимся повышением эффективности западных санкций, спрашивает у газеты: «Что хорошего в разговорах о светлом будущем, которое может никогда не наступить?». Романко констатирует слабость западных санкций. «Запад всё ещё не делает достаточно, чтобы иссушить источники доходов Путина».

По мнению Süddeutsche Zeitung, главной задачей Зеленского в Берлине станет добиться от Олафа Шольца того, «чтобы замороженные российские деньги были использованы для обороны и возмещения огромного ущерба, причинённого русскими».