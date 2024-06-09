Xiaomi анонсировала Poco M6 с камерой на 108 Мп и Helio G91 за 11 тысяч рублей

Xiaomi представила новый смартфон Poco M6 4G с высококачественной камерой на 108 Мп. Полная презентация запланирована на 11 июня, согласно информации от портала GizChina.

Постеры отображают две версии Poco M6 4G: с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти за $129 (примерно 11,4 тыс. рублей), и версию 8/256 ГБ за $149 (около 13,2 тыс. рублей). Обе модели оснащены 108-мегапиксельной основной камерой. Также устройство получит батарею емкостью 5030 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.

По дизайну и характеристикам, Poco M6 4G напоминает смартфон Xiaomi Redmi 13 4G. Это подтверждается 6,79-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью 550 нит.

Кроме того, основная камера будет дополнена 2-мегапиксельным макрообъективом, а спереди будет установлена селфи-камера на 13 Мп. За производительность смартфона отвечает чип MediaTek Helio G91, а операционная система — Android 14 с пользовательской оболочкой HyperOS.

Более подробная информация о Poco M6 4G станет доступна 11 июня.