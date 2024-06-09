В Санкт-Петербурге увеличат стоимость парковки в тени в летний период

В Смольном объявили о планах увеличения стоимости платной парковки в тенистых местах в летний период. Решение было принято на фоне высокого спроса автомобилистов на такие парковочные места.

Согласно новому тарифу, стоимость парковки в тени увеличится на 50% в период с 1 июня по 31 августа. За наличием тени и пребыванием под ней автомобилей будут следить видеокамеры. Автоматика сможет ежемесячно определять количество «теневых часов» на стоянке и начислять дополнительную плату. Квитанции придут в конце месяца вместе со счетами за услуги ЖКХ.

– Часть тарифа автолюбитель оплачивает на месте, а уже бонусы оплатит по факту потреблённой тени, – уточнил директор ФГУП «Муниципальные парковки» Алексей Белов.

Дополнительные средства от «теневой парковки» поступят в спецфонд по борьбе с гололедицей и устранение порывов коммуникаций. В этом году нововведения начнут действовать с 1 июля, в последующие годы – с 1 июня. Новый порядок будет распространяться не только на солнечный, но и на пасмурный и осадочные периоды.

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