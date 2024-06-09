 

НЛО над Тегераном?

09.06.2024, 9:22, Разное
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В конце мая этого года жители Тегерана (Иран) стали свидетелями необычного зрелища: круглый объект, состоящий из трех колец и около двадцати огней, парил на уровне улиц.

Видеозаписи этого явления, опубликованные в социальной сети Х (Twitter), показывают, как люди смотрят вверх на объект, зависший всего в пяти метрах над землей.

Событие, произошедшее в столице Ирана, вызвало бурные дебаты в социальных сетях. Некоторые пользователи утверждают, что это мог быть настоящий НЛО, а другие предполагают, что это мог быть рой дронов или другая передовая технология. Один из пользователей Reddit выразил мнение, что, учитывая текущие технологические достижения и заявления американских военных, нет причин не верить в подобные явления.

Среди мнений, высказанных в социальных сетях, были и такие, которые призывали не доверять правительству и полагаться на собственные глаза и здравый смысл. Некоторые комментаторы выразили сомнение в подлинности видеозаписей, указывая на использование искусственного цифрового увеличения и отсутствие отражений объекта на зданиях.

Эксперты и энтузиасты НЛО продолжают анализировать видеоматериалы в поисках ответов. В то время как некоторые убеждены в том, что видео не может служить достоверным доказательством из-за возможности видеомонтажа, другие с нетерпением ждут дальнейших разоблачений или, возможно, даже массового прибытия.

Как бы то ни было, этот инцидент еще раз подтверждает, что, несмотря на все технологические достижения, некоторые явления остаются за пределами нашего понимания. И, как говорится, истина где-то рядом… возможно, ближе, чем мы думаем.


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