 

Врач: заболевание печени может протекать незаметно

09.06.2024, 8:48, Разное
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Профессор гепатологии из Йельской медицинской школы, Бубу Банини, отмечает, что опасные изменения в работе печени могут проходить незамеченно из-за ее низкой чувствительности. Но ранние признаки могут помочь распознать проблемы.

Эти признаки включают в себя изменение цвета кожи и глазных белков, отеки ног, внезапные головокружения, помутнение сознания и потемнение мочи. Если вы заметили у себя такие симптомы, необходимо обратиться к врачу.

Доктор Алла Южнова, также гепатолог, подчеркивает, что болезни печени могут развиваться медленно и оставаться незамеченными. Но есть признаки, которые могут указывать на проблемы с этим органом.

1. Печень играет важную роль в регуляции жидкости в организме, поэтому проблемы с ней могут привести к отекам.

2. Темная моча может свидетельствовать о высоком уровне билирубина, а изменения в цвете стула могут указывать на проблемы с желчными путями.

3. Нарушения функции печени могут вызвать накопление токсинов в крови, что приводит к головокружению и помутнению сознания.

4. Хронический зуд кожи или красные точки, не исчезающие при надавливании, могут быть признаками заболеваний печени.

5. *Эти симптомы могут быть связаны с нарушениями в работе печени.

6. Проблемы с печенью могут привести к потере аппетита и непреднамеренной потере веса.

7. Это может указывать на воспаление или увеличение печени.

Определение этих признаков может помочь своевременно выявить проблемы с печенью и принять необходимые меры.


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