 

«И это лидер свободного мира!» — американцы седеют, глядя на то, как позорится Байден

09.06.2024, 8:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден порой не может понять, где он находится и не способен твёрдо стоять на ногах; без шпаргалок и запинок не обходится ни одно из его выступлений, перечисляет ведущий NewsMax Джо Пинион. Он отмечает, что когда-то в Америке были достойные президенты, а теперь им приходится седеть, глядя на то, кто управляет их страной.

ДЖО ПИНИОН, ведущий NewsMax: Когда-то Америка была страной, где наши президенты седели ради благодарного народа. Сегодня мы, жители этой страны, седеем из-за президента, который в половине случаев не знает, где он находится. Президента, у которого буквально пришлось забрать обувь, потому что он всё время падал.

И, вместо того чтобы признать очевидное, — что Джо Байден не просто оступился — он буквально уже не может твёрдо стоять на ногах; что он больше не в состоянии машину водить, не то что вести за собой мир, — они попытались сделать вид, будто Джо Байден — первопроходец в мире кроссовок, своего рода Майкл Джордан с именной линейкой практичной обуви для максимального комфорта на Air Force One.

Но некоторые истины действительно очевидны. И все мы можем увидеть правду. Бессвязные слова, которыми он разбавляет свои тирады, чтобы скрыть, что запутался в середине предложения. Шпаргалки, вложенные ему в руку, на случай если Джо Байдену придётся отвечать на вопрос, который не был заранее одобрен, словами, которые не были заранее для него написаны. Мы всё это видим.

Пост президента Америки — мощнейший «фактор своего поля» в истории. И всё же большую часть времени, когда мы видим этого президента США, он редко выходит на связь из Овального кабинета, сосредоточия политической власти в Америке, созданного Нейтаном Уайетом в 1909 году, чтобы донести до всех исключительную важность поста президента.

Он нечасто выступает из Восточной комнаты или из зала для брифингов имени [Джеймса] Брейди [в Белом доме]. Нет, обычно нам его показывают в прямом эфире во всей красе с импровизированной съёмочной площадки в здании администрации президента США имени Эйзенхауэра. Что ж, пол там ровный — как раз под стать этой удобной обуви; ну, а телесуфлёр, видимо, может заставить его сказать практически всё что угодно.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Представьте, что мы могли бы сделать дальше. Ещё четыре года… Пауза…

ТОЛПА: Ещё четыре года! Ещё четыре года! 

ДЖО ПИНИОН: Смотрите, друзья: лидер свободного мира.

Дата публикации 06 июня 2024 года. 
 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Американский профессор – будь я украинцем — возненавидел бы Зеленского

09.06 / BI – Байден блокирует вступление Украины в НАТО, опасаясь за своё переизбрание

09.06 / Bloomberg – Макрон завершает создание коалиции по отправке инструкторов на Украину

09.06 / WT – США снова лезут в свои запасы ради вооружения Украины

08.06 / TAC – при покровительстве Госдепа на Украине составили чёрный список американцев

08.06 / Times – в успехе правых на европейских выборах Брюссель заранее обвиняет Россию

08.06 / NYT – измотанные украинские военные подсели на энергетики

08.06 / Администрация Байдена не позволяет Украине даже помыслить о нейтралитете

08.06 / По США разгуливают террористы, и в этом виноват Байден

08.06 / Премьер Дании «шокирована» совершённым на неё нападением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика