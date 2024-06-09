«И это лидер свободного мира!» — американцы седеют, глядя на то, как позорится Байден

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Джо Байден порой не может понять, где он находится и не способен твёрдо стоять на ногах; без шпаргалок и запинок не обходится ни одно из его выступлений, перечисляет ведущий NewsMax Джо Пинион. Он отмечает, что когда-то в Америке были достойные президенты, а теперь им приходится седеть, глядя на то, кто управляет их страной.

ДЖО ПИНИОН, ведущий NewsMax: Когда-то Америка была страной, где наши президенты седели ради благодарного народа. Сегодня мы, жители этой страны, седеем из-за президента, который в половине случаев не знает, где он находится. Президента, у которого буквально пришлось забрать обувь, потому что он всё время падал.

И, вместо того чтобы признать очевидное, — что Джо Байден не просто оступился — он буквально уже не может твёрдо стоять на ногах; что он больше не в состоянии машину водить, не то что вести за собой мир, — они попытались сделать вид, будто Джо Байден — первопроходец в мире кроссовок, своего рода Майкл Джордан с именной линейкой практичной обуви для максимального комфорта на Air Force One.

Но некоторые истины действительно очевидны. И все мы можем увидеть правду. Бессвязные слова, которыми он разбавляет свои тирады, чтобы скрыть, что запутался в середине предложения. Шпаргалки, вложенные ему в руку, на случай если Джо Байдену придётся отвечать на вопрос, который не был заранее одобрен, словами, которые не были заранее для него написаны. Мы всё это видим.

Пост президента Америки — мощнейший «фактор своего поля» в истории. И всё же большую часть времени, когда мы видим этого президента США, он редко выходит на связь из Овального кабинета, сосредоточия политической власти в Америке, созданного Нейтаном Уайетом в 1909 году, чтобы донести до всех исключительную важность поста президента.

Он нечасто выступает из Восточной комнаты или из зала для брифингов имени [Джеймса] Брейди [в Белом доме]. Нет, обычно нам его показывают в прямом эфире во всей красе с импровизированной съёмочной площадки в здании администрации президента США имени Эйзенхауэра. Что ж, пол там ровный — как раз под стать этой удобной обуви; ну, а телесуфлёр, видимо, может заставить его сказать практически всё что угодно.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Представьте, что мы могли бы сделать дальше. Ещё четыре года… Пауза…

ТОЛПА: Ещё четыре года! Ещё четыре года!

ДЖО ПИНИОН: Смотрите, друзья: лидер свободного мира.



Дата публикации 06 июня 2024 года.

