Рупор кремлевской пропаганды: Планы раздела Китая и России
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Запад разрабатывал планы о разделе на части не только России, но и Китая (с) экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Это безусловно так. В основе стратегии Запада в развязанной Холодной войне против РФ и Китая лежит задача уничтожения этих стран в текущих границах, их расчленение и подчинение, с целью последующей экономической эксплуатации (см. СССР).
Украина играет роль тарана против России. Тайвань играет роль тарана против Китая.
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Источник: Colonel Cassad
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