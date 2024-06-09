Рупор кремлевской пропаганды: Планы раздела Китая и России

Запад разрабатывал планы о разделе на части не только России, но и Китая (с) экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль

Это безусловно так. В основе стратегии Запада в развязанной Холодной войне против РФ и Китая лежит задача уничтожения этих стран в текущих границах, их расчленение и подчинение, с целью последующей экономической эксплуатации (см. СССР).

Украина играет роль тарана против России. Тайвань играет роль тарана против Китая.

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