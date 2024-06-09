Мнение: Широко шагает Азербайджан! (Л.И.Брежнев)

А я тут давеча всё не мог взять в толк новость, мелькавшую по радио – что внезапно Франция обвинила в волнениях в Новой Каледонии (своей колонии)… Азербайджан! Я прямо встал в тупик – какой Азербайджан?! Откуда? Какая связь между большой и уважаемой Францией – и крохотным потешным Азербайджаном?! Даже думал, что ослышался.

А оно вон что – ларчик просто открывался: во Франции ведь самая сильная армянская диаспора, и азербайжджанский диктатор Алиев с Францией поэтому “борется”. Смех и грех… А тут еще “Движение Неприсоединения” во главе с Индирой Ганди, про которое я, еще будучи в советской школе, политинформации готовил. Оно теперь, оказывается, тоже есть, только вместо Индиры Ганди там тоже Азербайджан! В общем, читаем канал Глеба Кузнецова:

“…В рамках новой концепции продвижения своей страны в международной повестке, 2019 году Алиев прикупил себе Движение Неприсоединения (старожилы помнят, что была такая история, инициированная еще Брозом Тито после ссоры с Хрущевым). После краха СССР (а за ним и Югославии) ДН стало бессмысленным. В него – скорее по инерции – продолжали играть разные малопринятые в мире автократы.

Тема угасала, пока в 2019 году это все дело, не нужное даже Венесуэле, купил Азербайджан, которому понадобилась карманная международная площадка для продвижения антиармянской повестки. Алиев тут же отказался от их вечной традиции – менять председателей раз в три года. Забавно, Броз Тито, Фидель Кастро, Мугабе, Сухарто и прочие иконы “демократизма” в свое время смогли себя заставить через три года передать полномочия представителю очередной “независимой” страны, а Алиев никак не может и сидит уже скоро 5 лет на посту, и ничто не предвещает.

И все эти 5 лет раз в несколько месяцев в Баку собираются министры иностранных дел разных, дабы послушать традиционный набор алиевских обвинений армян во всем зле в мире.

На днях ситуация поменялась. В свою речь на очередном съезде министров иностранных дел ДН Алиев обрушился на французский колониализм. Потребовал извинения за столетия рабства перед всеми, независимости для Новой Каледонии и Майотты, принятия корсиканского языка в качестве государственного и возврата “черепов алжирских героев на их Родину”. Ну и понятно щедро полил слезами тело “17 летнего мусульманина”, “зверски убитого расистской французской полицией”. Франция – страна с наиболее сильной армянской диаспорой – обогнала даже собственно Армению по месту в речи.

Кроме того – опять же в рамках “антиколониального дискурса” Алиев потребовал место в СБ ООН “с правом вето” для себя лично (как главы Движения Неприсоединения). Ну типа ООН не эффективна, СБ везде критикуют, так давайте же его по справедливости реформируем, предоставив место главной антиколониальной силе в мире – Азербайджану!

Забавно конечно, насколько “антиколониализм” сегодня затерт в качестве объяснения вообще всего. Часто звучит, что Россия сопротивляется неоколониальному диктату Запада. Запад снабжает Украину оружием и тем самым “сопротивляется российскому колониализму и империализму”. И вот теперь Азербайджан объясняет свою военную, в том числе, активность стремлением “ограничить французский колониализм на Южном Кавказе” (вот прям так❗️).

Меры и удержу Азербайджан не очень понимает, ко всему относится со звериной серьезностью, поэтому по итогам “исторической речи” вождя, создали “Бакинскую инициативную группу против французского колониализма”. Будут, видимо, денег корсиканским активистам раздавать и помогать жертвам “полицейского произвола” (Глеб Кузнецов)

Черт знает, каких еще маленьких монстриков не повылазит из-под шкафа в наши смутные времена. “Бакинская группа против французского колониализма” – придумают же…

Глеб, кстати, сбрехал: в 2024 Алиев все-таки поимел совесть и передал “председательство” в “Движении неприсоединения” (видимо, к БРИКС)… Уганде.