 

BI – Байден блокирует вступление Украины в НАТО, опасаясь за своё переизбрание

09.06.2024, 2:33, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В недавнем интервью глава Белого дома выступил против принятия Киева в Североатлантический альянс. По мнению аналитиков, Джо Байден опасается, что поддержка украинской заявки в НАТО может стоить ему победы на президентских выборах, пишет Business Insider.


AP

Джо Байден, похоже, поставил крест на заявку Киева в НАТО. В недавнем интервью американский лидер заявил, что не готов поддерживать вступление Украины в альянс, добавив, что он стал свидетелем «значительной коррупции» в стране, когда он посещал её в качестве вице-президента, пишет Business Insider.

«Байден пытается укрепить среди американской общественности идею о том, что США не втягиваются (глубже в украинский конфликт. — ИноТВ), чтобы не снизить свои шансы на переизбрание», — предполагает научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра.

«Никто в НАТО, и особенно в США, не хочет испытывать статью 5», — добавляет эксперт, подразумевая пункт договора организации, который поддерживает принцип коллективной обороны и вынудит западных союзников направить свои вооружённые силы на защиту Украины в случае её принятия.

Поэтому пока Киеву приходится довольствоваться целым рядом «гарантий безопасности». Но они не имеют большого веса без обещания полноправного участия в военном блоке, предупреждают эксперты.

Украина и некоторые страны альянса рассматривают эти соглашения как «инструменты для подготовки страны к членству в НАТО в будущем». Но, по словам Литры, «общее ощущение, особенно в США и Германии, что вступление Украины в НАТО РФ воспримет как обострение ситуации».


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