 

Мнение «аналитика»: О покушении на святое… Ну, началось?

09.06.2024, 2:24, Разное
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Однако, пошло прицельно

Едет мужик в автобусе с работы. Лето. Час пик. Духота. Давка. Рядом с ним таджик стоит — потный, вонючий. А с тем рядом — майор, который всё на часы смотрит. Смотрел-смотрел — и р-раз таджику в ухо. Ну и мужик тут же полез в драку с тем.

Автобус, понятно, остановился. Всех высадили, мужика, таджика и майора повязали.

В полиции начали разбираться. Как такое вышло?
Таджик:
— Я мал-мала руски плохо понимай. Переводчика нужен. Отстали на время.
Майор:
— Дело так было: заходит в автобус таджик, наступает мне на ногу и стоит. Я мысленно дал ему пять минут: если не слезет — прибью. В итоге через пять минут я врезал ему от души.
Мужик:
— Еду я в автобусе, рядом со мной таджик ароматно пахнет, а поодаль — товарищ майор, который всё на часы смотрит. Смотрел-смотрел, а потом ровно в полшестого хрясть тому в ухо. Ну, я подумал, что по всей стране началось.

Так вот — по всей стране началось.

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). По его данным, возникают проблемы при попытке отправить сообщения. Также не обновляется информация в телеграм-каналах. Сбои наблюдаются как в мобильной, так и веб-версии сервиса.

Зайти в веб-версию невозможно: QR-код не появляется, обновления посылают на тот же экран. По данным ЦМУ ССОП, сообщения о проблемах с работой мессенджера начали поступать после 21:00. Жалуются на неполадки пользователи из Москвы, Питера, Тагангрога и Нижневартовска. При этом, согласно данным сервиса downdetector, четверть сообщений о сбоях приходят из Москвы и Подмосковья, 14% — из Санкт-Петербурга и Ленобласти, 5% — из Нижегородской области.

Сообщений об «учениях» РКН или кого ещё не приходило. Так что…

Началось?

Последний канал «свободы слова» рубят, гады?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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