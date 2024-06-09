 

Bloomberg – Макрон завершает создание коалиции по отправке инструкторов на Украину

09.06.2024, 1:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о скором завершении создания коалиции западных стран для отправки военных инструкторов на украинскую территорию, пишет Bloomberg. По его словам, с таким «гораздо более эффективным и практичным» планом уже согласились несколько стран, при этом представитель Белого дома Джон Кирби отдельно подчеркнул, что США не будут в нём участвовать.


AP

Коалиция западных стран для отправки на Украину военных инструкторов будет окончательно сформирована в ближайшие дни, приводит Bloomberg слова Эммануэля Макрона. Президент Франции объяснил, что определённые группы войск «гораздо более эффективно и практично» тренировать на украинской территории, и назвал такую просьбу Киева «законной».

«Мы собираемся использовать ближайшие дни для завершения создания как можно более широкой коалиции», — заявил французский лидер на совместной пресс-конференции с Зеленским, который принимал участие в церемониях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Макрон добавил, что несколько стран уже согласились с предложенным планом.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отдельно заявил репортёрам, что США не будут отправлять на Украину своих инструкторов. Несмотря на давление со стороны Зеленского, Байден не поедет на саммит по Украине в Швейцарии — вместо него Америку будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.


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