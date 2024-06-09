 

WT – США снова лезут в свои запасы ради вооружения Украины

09.06.2024, 0:18, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США отправят Киеву очередной пакет военной помощи на сумму $225 млн, пишет The Washington Times. Для этих целей Пентагону уже в 59-й раз с начала украинского конфликта придётся использовать свои собственные запасы.


AP

Пентагон поставит Киеву вооружения на сумму около $225 миллионов в рамках первого крупного пакета военной помощи с тех пор, как Белый дом дал Киеву разрешение на нанесение ударов американским оружием по военным объектам на территории России, пишет The Washington Times.

Очередное применение президентом США Джо Байденом своих полномочий по использованию американских арсеналов для помощи иностранному государству станет уже 59-м с начала украинского конфликта случаем, когда Пентагон прибегает к своим запасам для поставок оружия Украине.

Новый пакет помощи Вашингтона включает в себя зенитные ракеты, гаубицы калибра 155 мм и боеприпасы к ним, бронетранспортёры, прибрежные и речные патрульные катера, гранаты, противотанковые снаряды, а также боеприпасы для артиллерийских систем HIMARS.


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