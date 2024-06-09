Мнение «аналитика»: О Брежневе… Оказывается, уже не анекдот?
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Советский генсек Леонид Брежнев был героем анекдотов не менее популярным, чем Штирлиц или Василий Иванович. Тут, кстати, такой вспомнился.
Вечер. Брежнев дома. Стук в дверь. Он, как есть в халате и шлёпках идёт, подходит к дверному глазку, достаёт из одного кармана очки, из другого — бумажку, и читает:
— Кто там?
Или вот ещё…
Брежнев встречается с английским премьером Маргарет Тэтчер. Достаёт бумажку, читает:
— Дорогая Индира Ганди!
Пауза, все замолкают.
Брежнев перечитывает текст:
— Дорогая Индира Ганди!
Референт шепчет:
— Леонид Ильич, это Маргарет Тэтчер.
Тот медленно и внятно отвечает:
— Я вижу. Но у меня написано — «Индира Ганди».
И кто бы мог подумать, что в наши дни это уже перестало быть анекдотом!
Даже украинский президент Владимир #Зеленский не смог сдержать усмешки, глядя на то, как 81-летний глава Белого дома зачитывает протокольный текст по бумажке, выговаривая Volodimir Olexxandrovitch!
И вам смешно?
А мне вот нет.
Потому что этот «сонный» дедушка распоряжается вторым по мощности ядерным арсеналом в мире и недавно подписал новую доктрину, которая уточняет и расширяет возможности его применения. И кроме того, Джо #Байден признал, что решение одобрить удары Вооружённых сил Украины по территории РФ американским оружием может втянуть #Запад в конфликт — но тут же назвал такой сценарий «маловероятным».
А ну, как он ошибается или заблуждается на сей счёт?
Или неправильно прочитал текст с бумажки?
Или отдаст приказ ввести коды запуска?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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