 

Мнение «аналитика»: О Брежневе… Оказывается, уже не анекдот?

09.06.2024, 0:09, Разное
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Советский генсек Леонид Брежнев был героем анекдотов не менее популярным, чем Штирлиц или Василий Иванович. Тут, кстати, такой вспомнился.

Вечер. Брежнев дома. Стук в дверь. Он, как есть в халате и шлёпках идёт, подходит к дверному глазку, достаёт из одного кармана очки, из другого — бумажку, и читает:
— Кто там?

Или вот ещё…

Брежнев встречается с английским премьером Маргарет Тэтчер. Достаёт бумажку, читает:
— Дорогая Индира Ганди!
Пауза, все замолкают.

Брежнев перечитывает текст:
— Дорогая Индира Ганди!
Референт шепчет:
— Леонид Ильич, это Маргарет Тэтчер.
Тот медленно и внятно отвечает:
— Я вижу. Но у меня написано — «Индира Ганди».

И кто бы мог подумать, что в наши дни это уже перестало быть анекдотом!

Даже украинский президент Владимир #Зеленский не смог сдержать усмешки, глядя на то, как 81-летний глава Белого дома зачитывает протокольный текст по бумажке, выговаривая Volodimir Olexxandrovitch!

И вам смешно?

А мне вот нет.

Потому что этот «сонный» дедушка распоряжается вторым по мощности ядерным арсеналом в мире и недавно подписал новую доктрину, которая уточняет и расширяет возможности его применения. И кроме того, Джо #Байден признал, что решение одобрить удары Вооружённых сил Украины по территории РФ американским оружием может втянуть #Запад в конфликт — но тут же назвал такой сценарий «маловероятным».

А ну, как он ошибается или заблуждается на сей счёт?

Или неправильно прочитал текст с бумажки?

Или отдаст приказ ввести коды запуска?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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