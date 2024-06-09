Мнение «аналитика»: О Брежневе… Оказывается, уже не анекдот?

Советский генсек Леонид Брежнев был героем анекдотов не менее популярным, чем Штирлиц или Василий Иванович. Тут, кстати, такой вспомнился.

Вечер. Брежнев дома. Стук в дверь. Он, как есть в халате и шлёпках идёт, подходит к дверному глазку, достаёт из одного кармана очки, из другого — бумажку, и читает:

— Кто там?

Или вот ещё…

Брежнев встречается с английским премьером Маргарет Тэтчер. Достаёт бумажку, читает:

— Дорогая Индира Ганди!

Пауза, все замолкают.

Брежнев перечитывает текст:

— Дорогая Индира Ганди!

Референт шепчет:

— Леонид Ильич, это Маргарет Тэтчер.

Тот медленно и внятно отвечает:

— Я вижу. Но у меня написано — «Индира Ганди».

И кто бы мог подумать, что в наши дни это уже перестало быть анекдотом!

Даже украинский президент Владимир #Зеленский не смог сдержать усмешки, глядя на то, как 81-летний глава Белого дома зачитывает протокольный текст по бумажке, выговаривая Volodimir Olexxandrovitch!

И вам смешно?

А мне вот нет.

Потому что этот «сонный» дедушка распоряжается вторым по мощности ядерным арсеналом в мире и недавно подписал новую доктрину, которая уточняет и расширяет возможности его применения. И кроме того, Джо #Байден признал, что решение одобрить удары Вооружённых сил Украины по территории РФ американским оружием может втянуть #Запад в конфликт — но тут же назвал такой сценарий «маловероятным».

А ну, как он ошибается или заблуждается на сей счёт?

Или неправильно прочитал текст с бумажки?

Или отдаст приказ ввести коды запуска?

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