 

TAC – при покровительстве Госдепа на Украине составили чёрный список американцев

08.06.2024, 23:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинская «независимая» неправительственная медиа-организация опубликовала перечень американских граждан и организаций, которые выступают против помощи Киеву, пишет The American Conservative. Примечательно, что этот очевидный список врагов, в котором среди прочего фигурируют десятки действующих политиков, был составлен человеком, который проходил обучение в Госдепартаменте США, обращает внимание издание.


AP

Украинская «независимая» неправительственная медиа-организация Texty опубликовала статью, в которой перечисляла американских противников помощи Киеву. Она обвинила их в повторении «кремлёвской пропаганды» и в недавних неудачах ВСУ на поле боя, пишет The American Conservative. 

Примечательно, что в этот очевидный список врагов попало само издание, многие его авторы, включая полковника Дугласа Макгрегора, и известные политики. Что ещё более интересно, перечень составил основатель Texty Анатолий Бондаренко, который прошёл обучение в Госдепартаменте США.

Бондаренко стажировался в рамках программы TechCamp, которая обеспечивает обучение иностранных журналистов, НПО и активистов. Причём ни сам украинец, ни Госдеп этого не скрывают, подчёркивает The American Conservative.

В сам чёрный список вошли как консерваторы, так и либералы. Причём пацифистские организации Codepink и Rage Against the War Machine соседствуют с Институтом Катона и Фондом наследия. Там же оказались ведущие Daily Wire Бен Шапиро и Майкл Ноулз, лингвист Ноам Хомский, экономист Джеффри Сакс, экс-конгрессмен Рон Пол и кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший.

Составители списка также включили десятки действующих американских политиков, в том числе сенаторов Джей Ди Вэнса, Рэнда Пола, Рона Джонсона и даже бывшего главу Белого дома Дональда Трампа, но ни одного демократа. Кроме того, в перечень попали республиканцы, которые сначала поддерживали Киев, но потом изменили к нему своё отношение. «Бондаренко (и, вероятно, его кураторы в Госдепартаменте) не прощают даже малейшего несогласия с максималистской украинской позицией», — делает вывод The American Conservative.


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