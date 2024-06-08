 

Рупор кремлевской пропаганды: Антикриз от людоловов

08.06.2024, 22:00, Разное
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Антикриз от ВСУ.

Снимают постановочный ролик, где заталкивают в машину людоловов куклу.
Потом заявят, что это снятое видео является постановочным и все это российская пропаганда и на самом деле на людей на Украине не охотятся. Таким нехитрым образом пытаются перебить вал роликов с охотой на людей, которые в Тик-Токе и Телеграме выкладывают обычные украинцы.

Источник: Colonel Cassad


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