Рупор кремлевской пропаганды: Антикриз от людоловов
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Антикриз от ВСУ.
Снимают постановочный ролик, где заталкивают в машину людоловов куклу.
Потом заявят, что это снятое видео является постановочным и все это российская пропаганда и на самом деле на людей на Украине не охотятся. Таким нехитрым образом пытаются перебить вал роликов с охотой на людей, которые в Тик-Токе и Телеграме выкладывают обычные украинцы.
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Источник: Colonel Cassad
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