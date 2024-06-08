 

Мнение: Демократия в ее отвратительном цинизме (с)

08.06.2024, 21:30, Разное
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Интересно про Америку:

«С некоторого времени США обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виной: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными.

Уважение к сему новому народу и к его уложениям, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую —
подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству;
большинство, нагло притесняющее общество;
рабство негров посреди образованности и свободы;
родословные гонения в народе, не имеющем дворянства;
со стороны избирателей – алчность и зависть;
со стороны управляющих – робость и подобострастие;
талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму;
богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой –

такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами» (А.С.Пушкин)

Да, не самая известная цитата.

Источник: Размышления вольного социолога


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