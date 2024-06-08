Мнение: Гель для восстановления костей, препарат для роста зубов и падение продаж западных лекарств в Россию

1. Российские учёные научились восстанавливать повреждённые кости (ссылка):



Первый в мире биоассемилирумый гель для регенерации, который позволяет восстановить костную ткань с идентичностью в 100% и лечить, в том числе крупные пулевые и осколочные повреждения костей, разработали специалисты Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ). Об этом сообщил ТАСС доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой технологии лекарств пятигорского филиала вуза (ПМФИ) Дмитрий Компанцев.

“Наш препарат представляет собой сложную питательно-строительную смесь, усиленную активаторами регенерации. Такой подход позволяет организму запустить собственный механизм восстановления костной ткани. Уровень идентичности восстановленной костной ткани составляет 100%, так как она синтезирована собственными клетками остеофитами (наростами из костной ткани – прим. ТАСС). Зарегистрированных аналогов по составу продукта на рынке изделий медицинского назначения на сегодня нет”, – рассказал собеседник агентства.

Компанцев уточнил, что материал в отличие от имеющихся на рынке биоинертных костнозаместительных материалов представляет собой смарт-систему, активизирующую процессы заживления. Он представлен в виде геля для заполнения костных дефектов, а не традиционного порошка. Это не только создает удобство для работы хирурга, но также обеспечивает более полное заполнение межкостного дефекта – глубокое проникновение в скрытые полости, плотный контакт с поврежденными тканями.

Материал может использоваться при оперативных вмешательствах на костных тканях челюстно-лицевой области, для заполнения дефектов костной и хрящевой тканей в стоматологии и хирургии, в том числе для лечения пулевых и осколочных ранений. Препарат обеспечивает повышенную способность к остеоинтеграции – процессу прирастания живых костных клеток к поверхности импланта, а также стимулирует заживляющие и регенерирующие процессы образования костей с восстановлением костной ткани.

По данным разработчиков, в настоящее время методика была апробирована на животных с наличием больших дефектов кости, которые не могли самостоятельно регенерировать. Исследование показало: костные дефекты полностью восстановились за счет собственной полноценной костной ткани, с восстановлением первоначальной толщины и образованием новых кровеносных сосудов.

Что вы думаете о достижении наших медиков, коллеги? Я хотел бы поверить, конечно, но уж слишком хорошо звучит. Подозреваю какой-нибудь подвох.

2. Впрочем, медицина действительно развивается последние годы с пугающей скоростью. Японские учёные обещают оставить стоматологов без работы (ссылка):



Первый в мире препарат для выращивания зубов начинают тестировать на пациентах.

Разработчики новой технологии из Японии объявили о старте пилотных клинических исследований в сентябре этого года. Авторы ожидают успешных результатов и планируют сделать лечение коммерчески доступным для всех людей уже к 2030 году. <…>

Регенеративное лечение основано на блокировке гена USAG-1, подавляющего рост зубов. Как показали доклинические эксперименты, терапия приводит к успешному росту новых зубов у мышей и хорьков без значимых побочных эффектов. <…>

Планируется, что воспользоваться лечением смогут как пациенты с генетическими заболеваниями, из-за которых отсутствуют зубы, так и все остальные другие люди, потерявшие зубы в результате травмы, старости или по иным причинам.

Вот это «без значимых побочных эффектов» особенно меня занимает. Я всю жизнь работаю с техникой, и я убеждён, что серьёзное вмешательство в сложный механизм без побочных эффектов не проходит. Как бы после целебного укола зубы не начали потом пониже спины расти… Впрочем, где есть баги, там есть и отладчики. Как пойдут побочные эффекты, можно будет разработать и методы борьбы с ними.

3. Санкции слабо затронули сектор фармацевтики. Тем не менее то ли западные фармкомпании неохотно отгружают товар в Россию, то ли у нас теперь предпочитают закупать лекарства у отечественного производителя и в дружественных странах (ссылка):

…несмотря на то что фармацевтическая отрасль не попала под западные санкции, ряд компаний стал продавать в России меньше лекарств. Так, за два года с начала боевых действий на Украине американская фармкомпания MSD на четверть уменьшила портфель поставляемых в Россию препаратов. За последнее время выручка в России ООО «Джонсон & Джонсон» (Johnson & Johnson) сократилась на 10,8 процента.

По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2023 году крупнейшими поставщиками лекарств на российский рынок стали индийские фармкомпании. За 12 месяцев из этой страны в Россию было импортировано 293,9 миллиона упаковок препаратов. Индийские лекарства сместили на второе место поставки из Германии, упавшие на 19,2 процента, до 238,7 миллиона упаковок. В лидеры также вошли Франция (149,3 миллиона упаковок), Венгрия (112,5 миллиона) и Белоруссия (109,8 миллиона).