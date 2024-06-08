Мнение «аналитика»: О русском духе и русском характере… Говорите, «народ-воин»?

Часто приходится читать, что, мол, у русских — «архетип О́дина», бесстрашного воина, который познал Тьму в себе и оттого воевать умеет, но не любит без крайности. Зато уж если приходится, крушит всё с яростью берсерка, невзирая ни на боль, ни на раны, ни на жертвы. Дескать, «не воюйте с русскими!».

И зря эту истину на Западе «забыли», предавшись мании собственного величия.

Ну, братцы, и муть же это всё!

Во-первых, с какого бодуна кто-то взял, что русские — воины? Ну где сохранившиеся с раннего средневековья предания о блистательных походах русичей или шире — восточных славян? Про арабские завоевания известно. Про походы викингов — тем более. Это действительно воины. А что там со славянскими? Святослав на Константинополь ходил? Ну-ну. Небольшая и преимущественно варяжская дружина в сумраке гражданской войны, охватившей тогдашнюю Византию, пришла немножко пограбить её столицу, Святослав приколотил щит на ворота, получил символический выкуп и на обратном пути был убит печенегами. Это вот успешный завоевательный поход?

Во-вторых, географически будущая Русь находилась на перекрёстке всех дорог, естественных рубежей защиты было мало. Печенеги да половцы совершали набеги на русские земли — почти безответно, а «поход возмездия» Игоря Святославича с треском провалился, обернувшись пленом и эпосом «Слово о полку Игореве». Монголы дважды истребляли доблестное русское воинство, и лишь в Западной Европе, встретив никуда не годное войско, быстренько отступили назад, чтобы установить Иго над Русью. В общем, основной военной тактикой наших предков было… разбегаться по лесам при очередном нашествии завоевателей, благо те долго не задерживались — даже и взять-то с этих славян было нечего: каждый гол, как сокол. Это, к слову, отбило у русских стремление к накоплению богатств и долгосрочному планированию: зачем, если не в это лето, так в следующее кто-нибудь опять придёт и всё сожжёт? Отсюда же — крайне поверхностное отношение к частной собственности и небрежное к собственной жизни.

В-третьих, будущая Русская земля была, конечно, «обильна» — в смысле пространств. Но скудна по части урожайности, неблагоприятна с точки зрения климата и вообще как-то необустроена. Совсем не «Плодородный полумесяц». Отсюда, с одной стороны, эта вот тяга к экспансии, когда шаг за шагом русские «дошли до последнего моря». А с другой, мотивацию выживать в условиях крайней бедности могли дать только #мысли о собственной исключительности. О своём особом предназначении во Вселенной. Москва — Третий Рим, ага. Плюс трепетное отношение к некоей «правде», которая — сорян за тавтологию — оправдывает всё. Ну и опять же: «мы всех спасаем, а все к нам неблагодарны». Из этой гремучей смеси проистекает ещё одна доминанта «русского характера»: действия в ущерб себе во имя некоей, как правило, не материальной, а чисто благородной цели, пренебрежение своими интересами.

Ну а что до «ярости берсерка»… Так и крыса, загнанная в угол, может наброситься хоть на кошку, хоть на терьера.

А войны — они всегда выигрывались (если выигрывались) трудно, тяжко, огромными жертвами и большой кровью. Походы на #Крым уложили в землю сотни тысяч русских. Отражая «нашествие двунадесяти языков», #Россия, так и не дав ни одного генерального сражения, потеряла больше, чем наполеоновская #армия, страдания которой от холода и голода красочно расписывают школьные учебники. Про Великую Отечественную и напоминать не надо: недаром на полвека в народе поселился рефрен «лишь бы не было войны».

Забыли?

Ну вот и…

Разве нет?

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