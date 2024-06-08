NYT – измотанные украинские военные подсели на энергетики

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Истощённые и измотанные украинские военные подсели на различные энергетические напитки, пишет The New York Times. Как отмечается в статье, некоторые местные компании начали изготавливать энергетики, специально ориентируясь на распространение своей продукции в рядах ВСУ.



AP

Украина переживает самый тяжёлый момент со времён первых месяцев конфликта, и её войска с трудом справляются с непрерывными атаками по всему 1000-километровому фронту, пишет The New York Times.

Фронтовые войска, истощённые и измотанные, подсели на различные энергетические напитки с высоким содержанием кофеина, некоторые из которых специально изготавливаются для этого конфликта.

Продажи энергетиков растут. Эти напитки стали одним из немногих светлых пятен в украинской экономике. Постоянно появляются новые разновидности с сумасшедшими вкусами — сахарная вата, кактус и даже конопля.

Баночки можно увидеть повсюду. Украинские компании рекламируют эти напитки, целенаправленно ориентируясь на военных. Так, например, они пишут на банках патриотические лозунги.