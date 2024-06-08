Мнение: Как Китай обошёл США по энергетике, рост китайских АЭС и дефицит электричества на азиатских ЦОД

1. График, наглядно подсвечивающий разницу в темпах развития США и Китая. В США за последние два десятилетия производство электроэнергии почти не выросло (зелёная линия). В Китае оно подскочило более чем в 6 раз (красная линия), после чего Китай стал самой мощной энергогенерирующей державой на нашей планете (ссылка).



Энергия – основа промышленности и современного сельского хозяйства, так что этот график демонстрирует известный факт: Китай уже с непреодолимым отрывом обошёл США по масштабам реального сектора экономики.

Советский астрофизик Николай Кардашёв (детдомовец, из семьи врагов народа) разработал знаменитую шкалу Кардашёва, по которой можно сравнивать цивилизации друг с другом. Цивилизация первого типа потребляет всю энергию, которую её планета получает от местного солнца. Цивилизация второго типа потребляет всю энергию своей звезды. Цивилизация третьего типа оперирует энергопотоками, сопоставимыми с суммарной энергией всех звёзд галактики.

Наша человеческая цивилизация по шкале Кардашёва до первого типа ещё не доросла, мы используем меньше процента планетарной энергии. Применительно к теме поста, однако, логика Кардашёва означает, что Китай — более цивилизованная страна, чем США. Как говорят в Америке, размер имеет значение.

2. Китай, впрочем, слегка отстаёт от США в таком высокотехнологичном секторе, как ядерная энергетика. Но это отставание китайцы быстро нагоняют (ссылка):





За последние 10 лет в Китае было добавлено более 34 ГВт ядерной мощности, в результате чего количество действующих ядерных реакторов в стране достигло 55 с общей чистой мощностью 53,2 ГВт по состоянию на апрель 2024 года. Еще 23 реактора находятся в стадии строительства.

США обладают крупнейшим ядерным парком с 94 реакторами, но потребовалось почти 40 лет, чтобы добавить такую же мощность ядерной энергетики, какую Китай добавил за 10 лет.

Несмотря на быстрый рост мощностей в 2022 году, атомная энергетика составила лишь около 5% совокупного производства электроэнергии в Китае в том году. На долю атомной энергетики приходится около 18% производства электроэнергии в США.

Однако уголь остается крупнейшим источником производства электроэнергии в Китае и является источником большей части загрязнения воздуха в стране. В 2022 году угольные мощности Китая увеличились на 19,5 ГВт, в результате чего общая мощность угольных электростанций достигла 1089 ГВт, несмотря на обещание страны сократить потребление угля.

3. Несмотря на бурное развитие энергетики, в Китае и соседних странах Азии энергия остаётся в дефиците. Одна из причин этого – информационные технологии. Ненасытные центры обработки данных отжирают всё большие объёмы энергопортребления (ссылка):

Центры гипермасштабных вычислений в Юго-Восточной Азии сталкиваются с серьёзными вызовами, такими как нехватка специалистов, высокие цены на недвижимость и рост затрат на строительство. Однако эти проблемы блекнут на фоне главной трудности — недостатка электроэнергии. <…>

Майянк Шривастава, глава BDx Data Centers, на конференции DataCloud APAC 2024 в Сингапуре заявил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже испытывают дефицит энергомощностей. По его словам, для энергетической безопасности требуется 12% избыточных мощностей, тогда как в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах и в Японии этот показатель составляет всего 5-12%. В материковом Китае, Южной Корее, Сингапуре, на Тайване и в Гонконге ситуация ещё хуже. <…>

Эксперты указывают, что при отсутствии доступной энергии приходится искать необычные решения, такие как генерация электричества на территории самого центра или использование микроскопических ядерных реакторов. Гэвин О’Райли из Equinix сообщил, что индустрия становится менее склонной к риску и начинает рассматривать строительство в районах, подверженных стихийным бедствиям, таких как землетрясения и тайфуны. Например, в Токио один из крупных ЦОД построен на искусственно созданной земле.

Кстати, напомните, какая страна может похвастаться избытком дешёвой энергии, обилием талантливых девопсов, развитыми технологиями строительства укреплённых бункеров и комфортным для центров обработки данных холодным климатом?