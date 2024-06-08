Рупор кремлевской пропаганды: Самая эффективная экономическая модель

«Мы должны смотреть на то, что в мире происходит. Допустим, китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе и североамериканская или европейская. Она более эффективная – это правда. <…> И я согласен с этой оценкой, так и есть" (с) Путин

То чувство, когда еще в нулевых годах писал про необходимость заимствования опыта китайской экономической модели.

Самую эффективную экономическую модель построила Коммунистическая Партия Китая. Она же и управляют ею.

Атланты заправляют плечи где-то в других местах.

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