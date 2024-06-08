 

СПбГУ объявил набор студентов на направление «Услуги сопровождения на международных форумах»

08.06.2024, 19:33, Разное
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Декан экономфака
Санкт-Петербургского госуниверситета Анастас Никандров объявил об открытии 50
бюджетных мест на новой кафедре сопроводительных (эскортных) услуг, которая будет готовить высококвалифицированные
кадры в сфере проведения международных форумов. Для поступления на новую
специальность не требуется сдавать ЕГЭ – приёмная комиссия отберёт соискателей на основании их портфолио в соцсетях.

Новую кафедру
университет смог оперативно создать после комментариев ряда высокопоставленных
госслужащих и иностранных гостей о невозможности найти эскортницу для посещения
форума даже за очень хорошие деньги. Из-за многократного превышения спроса над
предложением заказать ценного специалиста можно только «по блату», а многие из них и
вовсе оказывают услуги только ограниченному числу постоянных клиентов.
Никандров заявил о планах университета в корне решить проблему нехватки кадров,
запустив одного бакалаврское и два магистерских направления в сфере оказания сопроводительных услуг. По словам декана, эскорт – это «третий путь», которым к успеху пойдут
многие молодые россияне.

«Как говорится, у
России три пути: армия, эскорт, айти, – говорит Анастас Никандров. – С первым
мы, слава Богу, справились, добровольцев хватает. Айтишников тоже учим, многие
сейчас из-за границы возвращаются. А вот в эскорте – затык. По статистике, на
десять девчонок у нас примерно полторы тысячи ребят. Эта ситуация просто
катастрофическая, цены на услуги эскортниц – неадекватные. Я вот со своей
преподавательской зарплатой не могу их себе позволить. Но пройдёт каких-нибудь
5, максимум – 10 лет, и мы обучим новое поколение, такое, что любая делегация,
будто то китайская, индийская или афганская, нашла бы себе девочек или
мальчиков на любой вкус».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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