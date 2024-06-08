СПбГУ объявил набор студентов на направление «Услуги сопровождения на международных форумах»

Декан экономфака

Санкт-Петербургского госуниверситета Анастас Никандров объявил об открытии 50

бюджетных мест на новой кафедре сопроводительных (эскортных) услуг, которая будет готовить высококвалифицированные

кадры в сфере проведения международных форумов. Для поступления на новую

специальность не требуется сдавать ЕГЭ – приёмная комиссия отберёт соискателей на основании их портфолио в соцсетях.

Новую кафедру

университет смог оперативно создать после комментариев ряда высокопоставленных

госслужащих и иностранных гостей о невозможности найти эскортницу для посещения

форума даже за очень хорошие деньги. Из-за многократного превышения спроса над

предложением заказать ценного специалиста можно только «по блату», а многие из них и

вовсе оказывают услуги только ограниченному числу постоянных клиентов.

Никандров заявил о планах университета в корне решить проблему нехватки кадров,

запустив одного бакалаврское и два магистерских направления в сфере оказания сопроводительных услуг. По словам декана, эскорт – это «третий путь», которым к успеху пойдут

многие молодые россияне.

«Как говорится, у

России три пути: армия, эскорт, айти, – говорит Анастас Никандров. – С первым

мы, слава Богу, справились, добровольцев хватает. Айтишников тоже учим, многие

сейчас из-за границы возвращаются. А вот в эскорте – затык. По статистике, на

десять девчонок у нас примерно полторы тысячи ребят. Эта ситуация просто

катастрофическая, цены на услуги эскортниц – неадекватные. Я вот со своей

преподавательской зарплатой не могу их себе позволить. Но пройдёт каких-нибудь

5, максимум – 10 лет, и мы обучим новое поколение, такое, что любая делегация,

будто то китайская, индийская или афганская, нашла бы себе девочек или

мальчиков на любой вкус».

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