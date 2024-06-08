 

Samsung доминирует на европейском рынке смартфонов в начале 2024 года

08.06.2024, 19:20, Разное
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Исследование аналитической компании Canalys показало, что компания Samsung заняла первое место на европейском рынке смартфонов в первом квартале 2024 года, удерживая 37% долю рынка. Общий объем поставок смартфонов в Европе (исключая Россию) вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 33,1 млн устройств.

Samsung поставила на рынок 12,1 млн смартфонов, что составляет 37% от общего объема рынка, заняв тем самым лидирующее положение. На втором месте расположилась компания Apple с поставкой 7,3 млн устройств и долей рынка в 22%. Это значительное изменение по сравнению с предыдущим годом, когда Apple занимала первое место на рынке. Тройку лидеров замыкает Xiaomi с долей рынка в 16% и поставками в 5,4 млн смартфонов.

Самыми популярными моделями стали iPhone 15 Pro Max (2,6 млн), iPhone 15 Pro (1,6 млн) и Samsung Galaxy S24 Ultra (1,6 млн). В топ-10 также вошли Samsung Galaxy A15 (1,6 млн), iPhone 15 (1,4 млн), Redmi 13C (1,2 млн), Galaxy A15 5G (1,2 млн), Galaxy S24 (1,1 млн), Redmi Note 13 4G (1,1 млн) и Galaxy A25 5G (900 тыс.).


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