Студия Remedy Entertainment выпустила дополнение Night Springs для Alan Wake 2

Студия Remedy Entertainment выпустила дополнение Night Springs для Alan Wake 2. Оно позволяет играть за новых персонажей из других игр студии и раскрывает альтернативные судьбы ключевых персонажей.

Этот DLC доступен обладателям Deluxe-версии Alan Wake 2 и включает в себя три эпизода. В эпизоде “Разрушитель времени” вы становитесь альтернативной версией шерифа Тима Брейкера, который сражается с угрозами мультивселенной, чтобы остановить Хозяина множества миров.

В эпизоде “Северная звезда” игроки воплотятся в Джесси Фейден из Control, отправляющейся на поиски своего пропавшего брата в мистическом “Мире кофе”.

Последний эпизод, “Поклонник номер один”, рассказывает историю официантки, напоминающей Роуз Мэриголд.

Второе сюжетное дополнение, The Lake House, запланировано на октябрь 2024 года, где снова будут присутствовать Сага Андерсон и Алан Уэйк.