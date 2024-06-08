 

Последствия стихии: восемь опор ЛЭП обрушены в Башкирии

08.06.2024, 19:20, Разное
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Восьмиметровый воздушный вихрь пронесся по Абзелиловскому району Башкортостана, оставив за собой значительные разрушения. Сообщается о повреждении восьми железобетонных опор линий электропередач, информационного стенда и обшивки заправки. Кроме того, вихрь нанес ущерб двум автомобилям, дорожным знакам, а также затронул линии электропередач. Стихия бушевала около 10 минут.

Кроме того, вихрь нанес ущерб двум автомобилям, дорожным знакам, а также затронул линии электропередач. Стихия бушевала около 10 минут. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения. Эксперты уже приступили к оценке ущерба, нанесенного вихрем.


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