Последствия стихии: восемь опор ЛЭП обрушены в Башкирии

Восьмиметровый воздушный вихрь пронесся по Абзелиловскому району Башкортостана, оставив за собой значительные разрушения. Сообщается о повреждении восьми железобетонных опор линий электропередач, информационного стенда и обшивки заправки. Кроме того, вихрь нанес ущерб двум автомобилям, дорожным знакам, а также затронул линии электропередач. Стихия бушевала около 10 минут.

Кроме того, вихрь нанес ущерб двум автомобилям, дорожным знакам, а также затронул линии электропередач. Стихия бушевала около 10 минут. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения. Эксперты уже приступили к оценке ущерба, нанесенного вихрем.