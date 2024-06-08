Бывший президент «Торпедо» рассказал, кого не считает легендой клуба

Александр Тукманов, бывший президент московского “Торпедо”, поделился своим мнением о нападающем Игоре Лебеденко, который в 41 год завершил карьеру, проведя последний сезон в Первой лиге в составе черно-белых.

Тукманов отметил, что благодаря возрасту Лебеденко можно назвать легендой. Однако, по уровню мастерства и выигранным титулам он не входит в ряд таких легенд “Торпедо”, как Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов или Сергей Шустиков.

При этом Тукманов подчеркнул, что Лебеденко – фигура заметная и для российского футбола в целом, особенно если говорить о клубном уровне. В активе Лебеденко 249 матчей в составе “Торпедо”, где он выступал с 2000 по 2004 годы и с 2019-го до завершения карьеры. За это время он забил 46 мячей и сделал 23 голевые передачи.