Kia отзывает сотни тысяч кроссоверов из-за опасности возгорания

Южнокорейский автопроизводитель Kia объявляет масштабный отзыв своих популярных кроссоверов Telluride. Причина – возможный перегрев моторчиков электроприводов передних кресел, что может привести к возгоранию.

Под отзывную кампанию попадают свыше 460 тысяч автомобилей, выпущенных в период с 2020 по 2024 год. Сообщается, что пожар может возникнуть как во время движения, так и на стоянке.

В 2023 году один водитель уже столкнулся с такой проблемой, когда загорелось его водительское кресло. В настоящее время Kia проводит расследование причин неисправности и разрабатывает план по устранению дефекта.

Также стало известно об отзыве компанией Toyota около 100 тысяч пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX в США. Причиной является недостаточная очистка двигателей от остатков механической обработки, что приводит к детонации, снижению мощности и проблемам с запуском.