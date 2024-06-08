Крис Дженнер случайно забыла в магазине своих детей

Известная бизнесвумен и звезда реалити-шоу Крис Дженнер поделилась забавной историей из своей жизни. Во время покупки новогодней елки ей удалось случайно оставить своих маленьких дочерей, Кендалл и Кайли, в торговом центре.

“Девочки, которым тогда было всего четыре и пять лет, весело бегали по магазину, а я ошибочно полагала, что за ними присматривает их отец, Брюс”, – пояснила Крис. Однако, как выяснилось, Брюс (ныне известный как Кейтлин Дженнер) подумал, что за детьми следит сама Крис. “В итоге каждый был уверен, что второй забирает дочерей домой”, – добавила она.

Отметим, что Крис Дженнер была замужем за Брюсом Дженнером с 1978 по 1991 год. От этого брака у них четверо детей: Кортни, Ким, Хлоя и Роб. Позже она вышла замуж за Кейтлин Дженнер, с которой родила Кендалл и Кайли.

Недавно в социальных сетях появилось вирусное фото Кайли Дженнер с ее семьей, где она была одета в объемное худи и широкие брюки. Некоторые пользователи предположили, что модель скрывает свою беременность. Ранее сенсационное фото своей бабушки опубликовала Ким Кардашьян.