 

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 2025 год, но в сентябре выпустят сборник трейлеров и скриншотов

08.06.2024, 17:33, Разное
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Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится в 2025 году, заявили в GSC Game World, однако фанатам серии игр не стоит расстраиваться – в сентябре в Steam и на DVD выйдет сборник трейлеров, скриншотов и интервью с разработчиками.

Часть из этих материалов будут совершенно новыми, ранее не публиковавшимися.

Приобрести цифровую копию сборника трейлеров можно будет за $39,99, а тем, кто оформил предзаказ на саму игру до 1 июня 2024 года, предложат специальную цену – $34,99. Коллекционная DVD-версия доступна за $59,99, причём в коробку с диском положат сувенир в виде ржавого болта, которым сталкеры активируют аномалии.

– Трейлеры, скриншоты и рассказы разработчиков повествуют о сюжете и позволяют погрузиться в атмосферу Зоны отчуждения не хуже, чем сама игра, а может быть даже и лучше, ведь в этом случае задействуется ещё лучший в мире графический движок – человеческая фантазия, – говорится в пресс-релизе.

Сама игра должна выйти не ранее II квартала 2025 года. Задержки релиза происходят в интересах самих игроков – разработчики делают всё, чтобы обеспечить им наилучший опыт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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