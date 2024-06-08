 

Врачи Сережина и Борисовская: что могут означать низкие или высокие лейкоциты

08.06.2024, 17:05, Разное
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Врачи из Тюмени, Вера Сережина и Елена Борисовская, объясняют, как изменения уровня лейкоцитов могут свидетельствовать о различных инфекциях. Снижение общего количества лейкоцитов указывает на вирусные инфекции, в то время как их повышение характерно для бактериальных инфекций.

Согласно Сережиной, любое изменение концентрации лейкоцитов в крови сигнализирует о наличии инфекции в организме.

Борисовская отмечает, что повышение уровня лейкоцитов часто сопровождается внешними симптомами, типичными для воспалительных процессов. Если уровень лейкоцитов остается высоким без внешних признаков болезни, рекомендуется провести иммунограмму.

При повышении уровня лейкоцитов наблюдаются симптомы острого воспаления: повышение температуры тела, кашель, боль в горле и головная боль. Инфекция мочевыводящих путей может привести к нарушениям мочеиспускания, а инфекция кишечника — к изменениям в стуле.

Снижение уровня лейкоцитов может свидетельствовать о заболеваниях, влияющих на иммунную систему или костный мозг. Общее недомогание, потеря энергии и выносливости, а также потеря аппетита и похудение могут быть признаками этого процесса.


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