Суд в Кемерово арестовал директора КЭТК Мальцева по делу о столкновении трамваев

В Кемерове арестованы директор компании “Кемеровская электротранспортная компания” (КЭТК) Павел Мальцев и мастер Тимур Хакимов по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправными тормозами, что и стало причиной столкновения. Инцидент произошел 6 июня во время утреннего часа пик. Один из трамваев на большой скорости врезался в другой, в результате чего пострадали водитель второго трамвая и пассажиры.

В результате ДТП травмы получили 146 человек, один из пассажиров скончался. Созданный после аварии оперативный штаб сообщил, что 126 пострадавших уже выписаны, 20 находятся в стационаре. Состояние госпитализированных стабильно, угрозы их жизни нет.

Ранее очевидцы рассказали, что водитель неисправного трамвая 23-летняя Александра пыталась предотвратить столкновение, но сделать этого не удалось. Сама она получила открытый перелом ноги и была прооперирована.