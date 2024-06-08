В аэропорту Пулково столкнулись бизнес-джет и самолет

В Санкт-Петербургском аэропорту «Пулково» 7 июня около девяти вечера по местному времени произошло столкновение бизнес-джета с пассажирским самолётом компании «Россия». Об этом пишет Telegram-канал телеканала «78».

В результате столкновения пассажирскому самолёту потребовалась замена законцовки крыла. Его вылет отложен. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, бизнес-джет при буксировке задел крылом стоявший рядом пассажирский самолёт SSJ-100. Оба воздушных судна получили незначительные повреждения.

В «Пулково» начали проверку по факту произошедшего.