В аэропорту Пулково столкнулись бизнес-джет и самолет
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В Санкт-Петербургском аэропорту «Пулково» 7 июня около девяти вечера по местному времени произошло столкновение бизнес-джета с пассажирским самолётом компании «Россия». Об этом пишет Telegram-канал телеканала «78».
В результате столкновения пассажирскому самолёту потребовалась замена законцовки крыла. Его вылет отложен. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, бизнес-джет при буксировке задел крылом стоявший рядом пассажирский самолёт SSJ-100. Оба воздушных судна получили незначительные повреждения.
В «Пулково» начали проверку по факту произошедшего.
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