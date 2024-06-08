Electronic Arts прекращает поддержку Battlefield на PlayStation 3 и Xbox 360

Компания Electronic Arts (EA) отключит серверы трёх игр серии Battlefield для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. С 7 ноября онлайн-режимы Battlefield 3, Battlefield 4 и Battlefield Hardline на этих платформах перестанут работать и будут доступны только одиночные кампании. В то же время игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One продолжат функционировать, за исключением Battlefield 3, где многопользовательский режим доступен только для ПК.

Франшиза Battlefield, начавшаяся в 2002 году, завоевала популярность благодаря захватывающим боям, разнообразному вооружению и технике, а также системе разрушения окружения.

В апреле EA объявила о прекращении сезонных обновлений для актуальной Battlefield 2042. Известно, что разработчики уже работают над новой частью Battlefield, которая, по слухам, будет посвящена противостоянию НАТО и частной военной компании.