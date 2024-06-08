 

Врач Зайцева: аллергия на солнечный свет может возникать при системной красной волчанке

08.06.2024, 15:55, Разное
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Интервью с врачом-аллергологом Галиной Зайцевой, опубликованное в “Вечерней Москве”, подчеркивает, что чувствительность к солнечному свету может усиливаться из-за различных факторов, таких как заболевания и прием лекарств. Врач объясняет, что аллергия на солнце включает несколько состояний с сыпью и зудом после воздействия ультрафиолетового излучения.

Одним из таких состояний является полиморфный фотодерматоз, который часто обостряется весной и летом. У людей с этим состоянием сыпь может появляться через несколько часов или даже дней после контакта с солнечными лучами. Кроме того, аллергия на солнце может проявляться при солнечной крапивнице или системной красной волчанке. При последнем заболевании на лице может появляться высыпание по типу “бабочки”, а также возможны проблемы с кожей на открытых участках тела.

Зайцева предупреждает, что некоторые лекарства могут увеличить чувствительность к солнцу и вызвать негативные реакции, включая фотодерматит. Примерами таких препаратов являются антибиотики, кардиопрепараты, антидепрессанты, мочегонные и снотворные средства. Она также отмечает, что некоторые овощи и растения также могут увеличить чувствительность к солнцу.

Врач настоятельно советует защищать кожу летом. Это особенно важно учитывать, учитывая риск развития аллергических реакций и других проблем при воздействии солнечного света.


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